حضانة خمس نجوم لأبناء السجينات في دبي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: سومية سعد

أكدت المقدم جميلة خليفة الزعابي، مدير سجن النساء في دبي، أن حضانة السجن، ذات الخمس نجوم، والتي تضم 47 طفلاً من أبناء السجينات من جنسيات عربية وآسيوية، تهدف إلى حفظ أطفال النزيلات؛ ليعيشوا بالقرب من أمهاتهم حتى يقضين محكوميتهن، والتي تكون معظمها لجرائم أخلاقية أومالية أو سرقات أو غيرها.

وأشارت إلى أنه تمت الاستعانة في الحضانة ب 16 مربية متخصصة، يقمن برعاية الأطفال؛ لتحسين ظروفهم المعيشية، كما تُعطى الأمهات مؤونة شهرية لتأمين مختلف احتياجات أطفالهن، إلى جانب دعم أعمال النزيلات بشتى الطرق؛ لمساعدتهن على استعادة ثقتهن بأنفسهن للانطلاق في الحياة من جديد، مبينة أن إدارة السجن تحاول توفير مربيات للأطفال؛ لجعلهم أسوياء وهم بعيدون عن أمهاتهم السجينات اللاتي منهن القاتلات وتاجرات المواد المخدرة وغير ذلك، وأضافت: نعمل جاهدين لاكتسابهم القيم والمبادئ الإسلامية النبيلة.

وأشارت إلى أن مساحة الحضانة تبلغ 658 متراً مربعاً، وتضم 8 غرف يتسع كل منها لسبعة أسرّة، وبجوار كل سرير مهد لطفل، كما يتوافر في المبنى منطقة ألعاب داخلية للأطفال؛ لممارسة الأنشطة اليومية، وعيادة طبية صغيرة، وقاعة طعام قابلة للتحويل لقاعة أنشطة وفعاليات تعليمية، وغرفة للاستقبال والمراقبة.