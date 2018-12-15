شكرا لقرائتكم خبر عن خليفة يعزي البشير في ضحايا تحطم الطائرة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تعزية إلى الرئيس المشير عمر حسن أحمد البشير رئيس جمهورية السودان الشقيقة، في ضحايا تحطم طائرة بولاية القضارف، والذي أسفر عن وفاة م. ميرغني صالح والي ولاية القضارف، وعدد من مرافقيه، وإصابة آخرين. (وام)

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