شكرا لقرائتكم خبر عن سفارة المملكة في باريس تناشد المواطنين اتخاذ الحيطة والحذر والان مع التفاصيل
أوصت سفارة المملكة العربية السعودية في فرنسا مواطنيها الزائرين والمقيمين بتجنب الذهاب إلى مناطق المظاهرات والاحتجاجات.
ونشرت سفارة المملكة، تغريدة على صفحتها بموقع "تويتر"،مشيرة فيها إلى أنه بناء على الأنباء المتداولة بشأن استمرار المظاهرات في العاصمة باريس وعدد من المدن الفرنسية، فإن على المواطنين الزائرين والمقيمين اتخاذ الحيطة والحذر.
وطالبتهم بتجنب الذهاب إلى مناطق الاحتجاجات المقررة لها غدا السبت الموافق 15 ديسمبر/ كانون الثاني.
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