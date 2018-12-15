شكرا لقرائتكم خبر عن غزة: 60 مصاباً برصاص الاحتلال الإسرائيلي بينهم مسعفون وصحافيان والان مع التفاصيل

أصيب عشرات الفلسطينيين، مساء اليوم الجمعة، بعد إطلاق جيش الاحتلال الإسرائيلي، النار صوب مئات الفلسطينيين الذين توافدوا إلى الحدود الشرقية لقطاع غزة، للمشاركة في فعاليات جمعة "المقاومة حق مشروع"، ضمن فعاليات مسيرة العودة وكسر الحصار.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، إن 60 فلسطينياً أصيبوا برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، إضافة إلى إصابة 7 مسعفين وصحافي، بإصابات مختلفة خلال الجمعة الـ38 لمسيرات العودة وكسر الحصار، في مناطق متفرقة من الحدود الشرقية لقطاع غزة، فيما أصيب آخرون بالاختناق جراء استنشاق الغاز المسيل للدموع.

وأضافت الوزارة، أن من بين المصابين 7 مسعفين، كما أصيب مصوران صحافيان بقنابل غاز أصابت وجوههم بشكل مباشر، ووصفت جراحهما بالمستقرة.

وشارك الفلسطينيون في فعاليات جمعة المقاومة حق مشروع، وهي الجمعة الـ38 من فعاليات مسيرات العودة وكسر الحصار، والتي أوقعت منذ اندلاعها نهاية مارس (آذار) الماضي، 240 شهيداً وأكثر من 25 ألف مصاباً بإصابات مختلفة.