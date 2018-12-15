شكرا لقرائتكم خبر عن غزة: 60 مصاباً برصاص الاحتلال الإسرائيلي بينهم مسعفون وصحافيان والان مع التفاصيل
أصيب عشرات الفلسطينيين، مساء اليوم الجمعة، بعد إطلاق جيش الاحتلال الإسرائيلي، النار صوب مئات الفلسطينيين الذين توافدوا إلى الحدود الشرقية لقطاع غزة، للمشاركة في فعاليات جمعة "المقاومة حق مشروع"، ضمن فعاليات مسيرة العودة وكسر الحصار.
وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، إن 60 فلسطينياً أصيبوا برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، إضافة إلى إصابة 7 مسعفين وصحافي، بإصابات مختلفة خلال الجمعة الـ38 لمسيرات العودة وكسر الحصار، في مناطق متفرقة من الحدود الشرقية لقطاع غزة، فيما أصيب آخرون بالاختناق جراء استنشاق الغاز المسيل للدموع.
وأضافت الوزارة، أن من بين المصابين 7 مسعفين، كما أصيب مصوران صحافيان بقنابل غاز أصابت وجوههم بشكل مباشر، ووصفت جراحهما بالمستقرة.
وشارك الفلسطينيون في فعاليات جمعة المقاومة حق مشروع، وهي الجمعة الـ38 من فعاليات مسيرات العودة وكسر الحصار، والتي أوقعت منذ اندلاعها نهاية مارس (آذار) الماضي، 240 شهيداً وأكثر من 25 ألف مصاباً بإصابات مختلفة.
كانت هذه تفاصيل خبر غزة: 60 مصاباً برصاص الاحتلال الإسرائيلي بينهم مسعفون وصحافيان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.