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شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار الخير تهطل على القصيم (صور) والان نبدء بالتفاصيل
جدة -
متابعة الخليج 365 - واس:
هطلت مساء أمس الجمعة، أمطار خفيفة إلى متوسطة على منطقة القصيم، شملت مدينة بريدة ومحافظات المنطقة وعدد من المراكز التابعة لها.
كما شهدت المنطقة تكون سحب ركامية بشكل عام مع إمكانية هطول أمطار في الساعات القادمة – بمشيئة الله تعالى.
جعلها الله سقيا خير وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد.
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