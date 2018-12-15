شكرا لقرائتكم خبر عن إنقاذ شاب تعرض لطعنة نافذة في البطن بـ«طوارئ الخرمة» والان نبدء بالتفاصيل

جدة -

متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تمكن فريق طبي بمستشفى الخرمة العام، اليوم الجمعة، من إنقاذ حياة شاب ثلاثيني تعرض لطعنات نافذه بآلة حادة في البطن بعمق 6سم.

وأوضح مدير المستشفى العام محمد بن هليمة، أنه عند الساعة 8 صباحا وصل إلى الطوارئ شاب يعاني من جرح قطعي طعني نافذ بالبطن مع وجود نزيف شديد، وتم على الفور متابعة الحالة وإخضاعها لعملية استكشافية عاجلة.

وتابع أنه: “تبين وجود تهتك بجدار المعدة وجرح قطعي بالكبد وتهتك بالمساريقه الأمعاء وقطع في أحد الأوردة المغذية للمعدة، وعلى الفور، أوقف الفريق الطبي النزيف وربط الوريد النازف وعمل غرز جراحية بجدار المعدة وتمكن من إصلاح التهتك ووقف نزيف الجرح القطعي بالكبد وتزويد الحاله بكميات بديله للدم المفقود، واستقر الوضع العام للحالة ليتم نقلها لمستشفى الملك عبدالعزيز بالطائف للمتابعة واستكمال العلاج اللازم”.