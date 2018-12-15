شكرا لقرائتكم خبر عن فيسبوك: خطأ تقني يؤثر على 6.8 مليون مستخدم والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

قالت شركة فيسبوك، أمس الجمعة، إنها اكتشفت عيبا تقنيا ربما أثر على ما يصل إلى 6.8 مليون شخص استخدموا كلمات المرور الخاصة بالموقع، في التعامل مع تطبيقات خارجية مرتبطة بالصور.

وأوضحت الشركة في منشور، أن الحادث ربما أثر على ما يصل إلى 1500 تطبيق، صممها 876 مطوراً، مضيفة أنها تمكنت من إصلاح المشكلة.

وأشارت فيسبوك، إلى أن بعض التطبيقات ربما دخلت على مجموعة أكبر من الصور عن المعتاد، لمدة 12 يوماً في الفترة بين 13 و25 سبتمبر.