أردوغان ينتهك سيادة العراق وطائراته تغير على مواقع للعمال الكردستاني

أعلن قيادي في وحدات حماية سنجار التابعة لحزب العمال الكردستاني غرب الموصل، أن طائرات حربية تركية شنت، مساء الخميس، غارات مكثفة على مقرات العمال الكردستاني في سنجار وجبال قرجوغ، في قضاء مخمور جنوب غرب أربيل.



وقال قيادي في وحدات حماية سنجار (قوات من المسلحين الإيزيديين) التابعة لحزب العمال الكردستاني التركي المعارض، في اتصال مع "العين الإخبارية"، مفضلا عدم الكشف عن اسمه، إن طائرات حربية تركية شنت، الخميس، غارات مكثفة استهدف مقرات حزب العمال الكردستاني في مجمع غر عزير (القحطانية) جنوب سنجار وقرية سكيني ومنطقة باب شلو (شمال سنجار) ومناطق في الجبل.

وأضاف أن الطائرات شنت، في الوقت ذاته، غارات أخرى على مواقع العمال الكردستاني في جبل قرجوغ في حدود قضاء مخمور"، لكنه امتنع عن ذكر الخسائر التي لحقت بالعمال الكردستاني جراء الغارات".

واعترفت رئاسة الأركان العامة للجيش التركي في بيان لها، أن طائراتها الحربية شنت غارات عدة على مواقع ومقرات مسلحي حزب العمال الكردستاني في سنجار.

وذكرت مصادر مطلعة في مخيم مخمور الخاص بعوائل مسلحي العمال الكردستاني تعرضه للقصف الجوي التركي، مساء الخميس لكنها لم تكشف عن الخسائر بسبب الارتباك الذي يشهده المخيم والمناطق المحيطة به جراء القصف.



وهدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لعدة مرات باجتياح مدينة سنجار التابعة لمحافظة نينوى شمال العراق، كان آخرها التهديد الذي أطلقه في مارس/آذار الماضي.