تعدّدت الأسباب والتأجيل واحد.. ما الذي عطّل إنهاء «سد النهضة»؟

وأضاف أنّ "البناء قد تأخّر بسبب التغيير في التصميم، مما أدى إلى زيادة سعة توليده وتأخير الأعمال الكهروميكانيكية، لكن أعمال البناء جارية دون انقطاع".
وبحسب المسؤول نفسه، فإنّ تأخّر الانتهاء من المشروع، سيكلف الدولة ما يقرب من 800 مليون دولار.
ويحتاج السد الذي يجري بناؤه في ولاية بني شنقول — جوموز إلى 4.8 مليون دولار، وإلى أربع سنوات إضافية حتى يكتمل البناء، وفقًا للمسؤول.
وسيكون السد الذي يولد 6,45 ميجاوات أكبر محطة للطاقة الكهرومائية في إفريقيا، وسابع أكبر سد في العالم عند اكتماله.
اعتراف حكومي
الإعلان الإثيوبي عن تأخُّر بناء السد ليس جديدًا، ففيأغسطس الماضي أقر رئيس الوزراء "أبي أحمد" بأنّ اكتمال بناء السد سيتأخر عدة سنوات بعد أن كان من المتوقع الانتهاء منه بحلول عام 2020.
وأضاف أنّ "شركة ساليني الإيطالية تقوم بإتمام الجزء الخاص بها من المشروع في الوقت المحدد، وهي الآن تطالب بمبالغ ضخمة بسبب التأخير من جانب هيئة المعادن والهندسة".
عيوب محتلمة
شبكة "سكاي نيوز" نقلت - في السياق نفسه - عن مسؤولين إثيوبيين قولهم أيضًا إنّ "السد لن يكتمل قبل 2022؛ وذلك بسبب عيوب محتملة في معدات محطة توليد الطاقة الكهربائية".
وجاء التقييم بعد تركيب الأعمال الميكانيكية والكهربائية التي وصفها المسؤولون بأنها واحدة من أكثر الأعمال تقدمًا في السد، من جانب شركة ميتال وإسنادها إلى مقاولين آخرين.
أزمة مالية
"شراقي" أشار إلى أنّه من الصعوبة بمكان لشركة دولية في مجال الإنشاءات مثل شركة ساليني الإيطالية التي تنفذ الأعمال الإنشائية للسد ارتكاب أخطاء فنية وهندسية تتسبب في تأجيل استكمال المشروع الإثيوبي.
وأشار إلى أنّه في حالة وجود أخطاء فنية يمكن علاجها، بينما يحتاج توريد التوربينات الكهربائية للمشروع حصول الشركات الأجنبية على مستحقاتها من شرائها، وهو الأكثر ترجيحًا وبخاصةً في ظل الصعوبات المالية التي تواجهها إثيوبيا لاستكمال المشروع.
اللافت أن الفترة الأخيرة تعالى فيه صوت الحديث عن أزمات تواجه المشروع، فإثيوبيا، كانت قد أعلنت مؤخرًا انتهاء بناء سد السرج الداعم الرئيسي لبحيرة السد بنسبة 90 % وأنّه لم يتبقَ سوى بعض الأعمال البسيطة، والانتهاء فعليًّا من الخمسة كيلو مترات طول والـ50 مترًا ارتفاع جسم السد، فضلًا عن انتهاء مفيض الطوارىء بنسبة كبيرة جدا .
ومع ذلك، فإنّ الممر الأوسط فى السد والذى يسمح بمرور الفيضان بصورة مؤقتة مازال كما هو عند منسوب 532 مترًا فوق مستوى البحر، كما ارتفع منسوب الطمى أمام السد جهة موقع البحيرة عند الممر الأوسط تحديدًا إلى منسوب يقترب من منسوب الممر الأوسط بعدة أمتار ربما يصل إلى منسوب يتراوح بين 522 مترًا و 527 مترًا فوق مستوى البحر.
أمّا منسوب الطمى عند الممرات المؤقتة أو البوابات السفلية بالسد فترتفع قليلًا عن منسوب الأرض، - منسوب الأرض فى موقع السد 500 متر فوق مستوى البحر-، فى موقع السد بعدة أمتار في حدود 510 أمتار فوق مستوى البحر أو أكثر قليلًا.
وبالنسبة لموقع ممرات المياه الخاصة بأول توربينين منخفضين، فتمّ وضع الممرات المعدنية فعليا عند ارتفاع يتجاوز الممر الأوسط بعدة أمتار -أدنى منسوب للهياكل المعدنية حوالى 540 مترًا فوق مستوى البحر-، ربما يتم التعديل فى تصميم السد أو أن رقم ارتفاع الممر الأوسط الذى سبق وأعلن عنه أقل بكثير من الفعلى وهناك مشكلة فى تراكم كميات ضخمة من الطمى لم يتم أخذها فى الحسبان.
بينما الجزء المتواجد به البوابات السفلية فلا توجد به أعمال خاصة بهياكل ممرات مياه التوربينات الأعلى، أما الجزء الآخر المتواجد به ممرات أول توربيين منخفضين فيشهد تجهيز تركيب هياكل معدنية لممرات المياه الخاصة بـ الـ 8 توربينات الأعلى، ما يعني أن هناك معضلة في عملية الرفع ذاتها.
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