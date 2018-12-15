شكرا لقرائتكم خبر عن إثيوبيا تعتزم سحب قواتها من الحدود مع إريتريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مسئولون عسكريون كبار اليوم الجمعة إن إثيوبيا ستبدأ في سحب قواتها بعيدا عن الحدود مع إريتريا بعد أشهر من إعادة فتح الحدود بين البلدين للمرة الأولى منذ عشرين عاما.

وقال العميد سرات دينيرو قائد القيادة الغربية "العلاقات بين إثيوبيا وإريتريا طيبة جدا... لم يعد هناك خطر من نشوب صراع".

واندلعت الحرب بين البلدين في 1998 بسبب خلاف على الحدود وقضايا أخرى مما أسفر عن مقتل نحو 80 ألف شخص قبل أن يتوقف القتال في عام 2000 باتفاق سلام أثار جدلا.

واستمر التوتر بسبب وضع الحدود رغم الاتفاق حتى العام الجاري الذي عرض فيه رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد إنهاء الأزمة في إطار حزمة من الإصلاحات التي أعادت رسم الخريطة السياسية في بلاده.

وقال دينيرو "لا حاجة للإبقاء على قواتنا هناك (على الحدود). هناك ضرورة لنشرها في مكان آخر".

كان أبي أحمد قد أعلن في سبتمبر خطة سحب القوات الإثيوبية والإريترية من على الحدود.