الإعدام يواجه 5 أجانب في أندونيسيا بتهمة التجارة في المخدرات

أعلنت السلطات في جزيرة بالي الإندونيسية، أمس الخميس، أنها أوقفت 5 أجانب بتهمة تهريب المخدرات، قد تصل عقوبة اثنين منهم في حال الإدانة إلى الإعدام.

وتُعد بالي من البلدان الأكثر تشدداً في العالم في مكافحة المخدرات، وهؤلاء الموقوفون الخمسة، هم من ألمانيا وبيرو والصين وماليزيا وبريطانيا.

وقالت الشرطة في بالي إنها أوقفت خورخي رافايل ألبورنوز من البيرو "44 عاماً" وبحوزته 4 كجم و8 جم من الكوكايين، والألماني فرانك تسايدلر "56 عاماً" آتيا من بانكوك وبحوزته أكثر من 2 كجم من الحشيشة، وقد يواجهان عقوبة تصل إلى الإعدام، لأن الكميات بحوزتهما كبيرة.

أما البريطاني الذي لم يكشف عن اسمه فهو في الـ45، وقد عُثر معه على 31 جم من الماريجوانا السائلة، فيما عُثر مع الصيني سوي بو لين البالغ 29 عاماً على 200 قرص من المخدرات الصناعية و160 جم من الكيتامين.

وعثر السلطات مع الماليزي حمدي حكيمي على 15 جم من الماريجوانا و11 قرصاً من المخدرات الصناعية.

وكثيرا ما توقف السلطات الإندونيسية سياحاً أجانب آتين إلى جزيرة بالي وبحوزتهم مخدرات.

لكن الكميات الكبيرة تقود حاملها إلى عقوبة الإعدام، كما هو حال عشرات من ينتظرون تنفيذ الحكم بهم.