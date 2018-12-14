دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة ios china

رفض القضاء حجة آبل وقرر حظر مبيعات عدة نماذج من هواتفها في الصين لانتهاكها براءات اختراع تخص كوالكوم، لكن الشركة الأمريكية لن تستلم بهذه السهولة وتخطط للعودة من جديد ورفع الحظر عبر تحديث برمجي لنظام التشغيل ترسله للهواتف المقصودة في الصين.

في تصريح خاص لها تقول آبل أن الأسبوع المقبل سيشهد إرسال تحديث برمجي لحل مشكلة الوظائف التي تنتهك براءات اختراع كوالكوم. وإن وافقت المحكمة على إجراء آبل فإنه سيسمح لها بإعادة بيع هواتف آيفون من آيفون 6 وحتى آيفون إكس في الصين.

وتخص براءات الاختراع المملوكة لكوالكوم ما يتعلق بتقنية إعادة تحجيم الصور و إدارة التطبيقات، وكانت آبل ادعت أن تحديث iOS 12 لا ينتهك تلك البراءات لكن طالما للمستخدم الخيار بالتحديث إليه من عدمه، يبقى المجال مفتوحاً لحظر البيع.

لذا يبدو أن آبل ستتحايل بتحديثها البرمجي المقبل لإجبار المستخدم على تثبيت نسخة iOS 12 بالتالي لا يحمل هاتفه ما ينتهك براءات اختراع كوالكوم.

عموماً، هذا لن يسرّ كوالكوم، ولا نعرف بعد موقف القضاء من هذا الإجراء، بكل حال مازالت المواجهات القضائية بين الشركتين مستمرة.

التدوينة آبل تخطط لتجاوز حظر المبيعات الصيني عبر تحديث برمجي ظهرت أولاً على عالم التقنية.