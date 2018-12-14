شكرا لقرائتكم خبر عن واشنطن تفرض عقوبات على لواء إسرائيلى سابق بتهمة دعم المعارضة بجنوب السودان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فرضت الولايات المتحدة الجمعة عقوبات على لواء إسرائيلى متقاعد بتهمة بيع أسلحة وذخيرة لكل من الحكومة والمعارضة المسلحة في الصراع بجنوب السودان ، كما فرضت وزارة الخزانة عقوبات على مسؤول سابق في جنوب السودان ورجل أعمال أخر ، لدورهما في تأجيج الصراع.

وقال بيان صادر عن وزارة الخزانة الأمريكية إن "إسرائيل زائيف " اللواء المتقاعد بالجيش الإسرائيلى ومالك لمجموعة استشارات أمنية استخدم شركة زراعية كغطاء لبيع أسلحة قيمتها نحو 150 مليون دولار للحكومة بما في ذلك بنادق وقاذفات القنابل وصواريخ محمولة على الكتف.

وتابع البيان "في حين نال زيف ولاء كبار مسؤولي حكومة جنوب السودان من خلال الرشى والوعود بالدعم الأمني، خطط كذلك لتنظيم هجمات من قبل المرتزقة على حقول النفط والبنى التحتية في جنوب السودان، في محاولة لخلق مشكلة تستطيع شركته فقط حلها".

وقالت الوزارة إنها فرضت عقوبات أيضا على غريغوري فاسيلي الذي "أشرف على اندلاع العنف العرقي الذي أسفر عن مقتل عشرات المدنيين وتشريد الآلاف من منازلهم" اثناء توليه منصب حاكم ولاية غوغريال في جنوب السودان في العام 2017.