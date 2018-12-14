عمرو دياب يشعل الأجواء في السعودية... ويوجه رسالة إلى تركي آل الشيخ (فيديو)

وشهد الحفل حضورا جماهيريا كبيرا، ويعد أولى حفلات الهضبة التي يحييها في المملكة.
وغنى عمرو دياب في بداية الحفل ميدلي قصيرا جمع فيه عددا من أغانيه القديمة، أبرزها أغنية "تملي معاك" التي انتزع بها صيحات الجمهور، وتبعها بباقة متنوعة من أجدد وأروع أغانيه من بينها أغاني ألبومه الجديد "كل حياتي".
كما وجه الفنان المصري الشكر للمستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الرياضة السعودية على استضافته في المملكة وراعية الحفل.
وكان عمرو دياب قد حصد ملايين المشاهدات بأغاني وكليبات ألبومه الجديد "كل حياتي"، إذ تخطت أغنية "يتعلموا" حاجز الـ17 مليون مشاهدة، فيما كسرت أغنية "بحبك أنا" حاجز الـ34 مليون مشاهدة على يوتيوب.
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