المرور: 4 أشياء يجب التأكد منها لسلامة #إطارات_المركبة

صحيفة الخليج الالكترونية شدد المرور السعودي على ضرورة التأكد من سلامة إطارات المركبة؛ لأن هذا يجنبها الانفجار المفاجئ الذي قد يؤدي للوقوع بالحوادث المرورية. وأوضح المرور أنه يجب الحرص على سلامة إطارات المركبة، وذلك بالتأكد من سلامة الإطار الاحتياطي، وضغط الهواء المناسب بجميع الإطارات، وأيضًا سلامة وزن الإطارات، وأخيرًا ترصيص الإطارات بشكل جيد.

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