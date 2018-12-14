شكرا لقرائتكم خبر عن الشرطة الهندية تعلن مقتل راهب علي يد "فهد" في غابة رامديجي والان مع التفاصيل

أعلنت الشرطة الهندية، أمس الخميس، مقتل راهب بوذي بعدما هاجمه "فهد" خلال جلوسه تحت شجرة في غابة رامديجي في شرق الهند، الثلاثاء الماضي.

ووفقا للشرطة، يعد هذا الهجوم الخامس من نوعه هذا الشهر، وتقع الغابة التي شهدت الحادثة غرب عاصمة الولاية مومباي ضمن محمية للفهود، وشهدت 4 هجمات قاتلة في الأسابيع الأخيرة.

وتعرض الراهب، 35 عامًا، لإصابة بالغة، حيث عثر على جثته مشوهة في مكان أبعد في الغابة، ما يدلّ على أن الحيوان حاول جرّها، بحسب ما قال كريسنا تواري كبير المسؤولين في الشرطة، فيما نجا راهبان آخران كانا يصليان معه من الهجوم وأبلغا الشرطة بالحادثة.

وبحسب التقديرات، يعيش في الهند ما بين 12 ألفا و14 ألف فهد، وقد أثّر التمدد العمراني على مواطن هذه الحيوانات التي باتت تتواجد مع السكان.

وقتل 431 فهدا سنة 2017، بحسب البيانات الحكومية، أغلبها اصطيدت لجلدها وأعضائها، ولا توجد بيانات رسمية عن ضحايا هجمات الفهود، لكن الخبراء يقدرّون وقوع 100 حادثة من هذا النوع سنويا.