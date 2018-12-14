شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل قيادي حوثي مع مرافقيه شمالي الضالع والان مع التفاصيل

قتل قيادي في ميليشيا الحوثي الانقلابية، مع عدد من مرافقيه، اليوم الجمعة، بعد استهدافهم من قبل عناصر الجيش الوطني اليمني، في مديرية دمت شمالي محافظة الضالع، جنوبي اليمن.

واستهدفت مدفعية الجيش، بحسب موقع "سبتمبر نت" الإخباري، طقماً تابعاً للميليشيا في خارم بقرية الحقب، جنوب المديرية، كان في طريقه لتعزيز مواقع الميليشيا في الجبهة.

وأسفر القصف عن مصرع القيادي الميداني في المليشيا المدعو وليد الحدي، مع ثلاثة من مرافقيه وجرح أخرين، بالإضافة إلى تدمير الطقم، بما فيه من ذخيرة.