شكرا لقرائتكم خبر عن قتيل في هجوم مسلح على بنك غرب تونس والان مع التفاصيل

ذكرت مصادر أمنية وشهود عيان في تونس، اليوم الجمعة، أن مجموعة إرهابية مسلحة، نفذت عملية سطو على بنك بمنطقة السبيبة التابعة لولاية القصرين غرب البلاد، وقتلت مدنياً.

وقال شهود نقلاً عن مصادر أمنية بجهة القصرين، إن مسلحين وعددهم خمسة عناصر قاموا بعد ظهر اليوم بالسطو على البنك باستخدام أسلحة كلاشينكوف، وقاموا بالاستيلاء على مبالغ تناهز 300 ألف دينار.

كما عمد المسلحون بمداهمة منزل عسكري يدعى سعيد الغزلاني، كان توفي في عملية إرهابية سابقة على أيدي مسلحين في 2016 وقتلوا شقيقه بالرصاص، ثم لاذوا بالفرار عبر سيارة رباعية الدفع.

وتشهد المنطقة تعزيزات عسكرية وأمنية وعمليات تمشيط واسعة لتعقب الجناة.

وتحيط بالقصرين مناطق جبلية تتحصن بها جماعات مسلحة دأبت على تنفيذ عمليات سطو على مناطق سكنية، وتنفيذ عمليات إرهابية ضد أهداف عسكرية وأمنية في الجهة عبر كمائن.