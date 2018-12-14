شكرا لقرائتكم خبر عن أهالي مخطط «وسام الطائف» يشتكون من المياه الجوفية.. وإمارة مكة تتفاعل والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - الطائف:

باشرت لجنة من إمارة منطقة مكة المكرمة تسربات المياه الجوفية التي انتشرت بشكل كبير في مخطط “الوسام” بالطائف؛ وذلك من أجل إيجاد الحلول اللازمة لإيقاف هذا التسرب الذي تعرضت له عشرات المنازل.

جاء ذلك بعد تقدم عدد من سكان الحي بشكوى لإمارة منطقة مكة المكرمة عن أوضاع الحي ومشكلة المياه الجوفية التي انتشرت فيه، مؤكدين أن الأضرار التي تعرض لها الحي نتيجة المياه الجوفية وعدم وجود تصريف أصبحت تشكل هاجساً للسكان، حيث نتجت عنها روائح كريهة وانتشار البعوض والحشرات، وتضررت البنية التحتية للمنازل المختلفة.

وأشار الأهالي إلى أن اللجنة التي وقفت على الوضع شاهدت الواقع على الطبيعة، ومدى الضرر الكبير الذي لحق بالسكان، لافتين إلى أنهم تقدموا بالعديد من الشكاوى للجهات ذات العلاقة لإيجاد الحلول اللازمة لتلك المشكلة، خاصة بعد ظهور آبار جوفية في العديد من المواقع بالحي؛ وفقاً لـ”المدينة”.

الجدير بالذكر أن مخطط الوسام يعد من أكبر مخططات الطائف، حيث يضم نحو 12 ألف قطعة أرض، كما انتشر البناء في المخطط بشكل كبير، وقد استغل بعض السكان وجود مياه جوفية بكثرة، فقاموا بحفر آبار للاستفادة منها في توفير المياه لمنازلهم، خاصة في ظل عدم وجود شبكة للمياه بالحي.