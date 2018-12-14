شكرا لقرائتكم خبر عن سفارة المملكة في باريس للمواطنين: تجنبوا هذه المناطق والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
نصحت سفارة المملكة لدى فرنسا المواطنین من الزائرين والمقیمین باتخاذ أقصى درجات الحیطة والحذر، وتجنب أماكن التظاهر في العاصمة باريس والمدن الفرنسية الأخرى.
وأوضحت أنه على المواطنین تجنب الذھاب إلى مناطق الاحتجاجات يوم غدٍ السبت الموافق 15 ديسمبر 2018م، والتواصل مع السفارة في حال الطوارئ على رقمي 0033673656324 -0033626238195 .
وكانت الحكومة الفرنسیة، وجھت أمس الخمیس دعوة إلى محتجي “السترات الصفراء” قبیل مظاھرات غدٍ السبت، بالامتناع عن التظاھر.
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