الإبلاغ عن موجة تهديدات بالقنابل في أنحاء الولايات المتحدة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - الشرطة الأمريكية - أرشيفية
ذكرت قناة "إن بي سي نيوز" الأمريكية، نقلا عن وسائل إعلام محلية، أن الشرطة تتعامل مع عشرات التهديدات بالقنابل، الخميس، في أنحاء الولايات المتحدة، مستهدفة مؤسسات إخبارية ومباني حكومية وبنوكا وشركات أخرى.
وأبلغ أحد مسؤولي إنفاذ القانون بأن مكتب التحقيقات الاتحادي "إف بي آي" بدأ تحقيقا في تهديدات القنابل المزعومة، مشيرا إلى أن موجة تهديدات مماثلة لمدارس ومبان عامة أخرى حدثت قبل نحو عام أو أكثر، لكن صحة التهديدات الأخيرة لم تتأكد على الفور.
وقالت إدارة شرطة نيويورك -في رسالة على "تويتر"- إنها لا تعتبر التهديدات ذات مصداقية في هذا التوقيت.
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