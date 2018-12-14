السجن مدي الحياة لـ 7 من آكلي لحوم البشر في أفريقيا

ذكرت صحيفة "الجارديان" البريطانية أن القاضي بيتر أولسن حكم على نينو مباثا (33 عاما) وزميله لونيساني ماغوباني (32 عاما) بالسجن مدى الحياة؛ بتهمة قتل الشابة زانيلي هلاتشوايو (24 عاما)، العام الماضي.

اعتُقِل مباثا، وهو معالج تقليدي، بعد تسليم نفسه للشرطة في مقاطعة كوازولو-ناتال، وكان يحمل معه حقيبة بداخلها أجزاء بشرية عبارة عن "ساق ويد"، وأخبر الضباط بأنه "تعب من أكل اللحم البشري".

في البداية، رفضت الشرطة تصديق تلك المزاعم، حتى اصطحبهم إلى منزل كان موجودا به مزيد من الأجزاء البشرية.

وألقت القبض على 7 أشخاص في بداية الأمر، ثم أفرجت بعد ذلك عن 5 منهم.

الجريمة الشنيعة أثارت غضب سكان المنطقة، وتجمع الكثير منهم خارج المحكمة بانتظار صدور الحكم على المتهمين، لكنه لم يصدر عليهما بسبب تناولهما لحوما بشرية.

في جنوب أفريقيا لا يوجد قانون واضح ومباشر ضد أكل لحوم البشر، لكن تقطيع وتمزيق جثة بشرية والاحتفاظ بها يعد جريمة.