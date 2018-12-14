الرئيس السيسي يشكل لجنة عليا لإدارة مواقع التراث العالمي في مصر

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Future for Publishing, Distributing & Press

قرر الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، تشكيل لجنة عليا لإدارة مواقع التراث العالمي في مصر، برئاسة المهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية بصفته، على أن يكون مقر اللجنة بوزارة الآثار.

ونشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر، مساء اليوم، قرار تشكيل اللجنة، والذي حمل رقم 550 لسنة 2018. ويضم تشكيل اللجنة، بحسب القرار الجمهوري، 14 فردا بصفتهم، وهم الدكتور خالد العناني وزير الآثار، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والدكتورة فايزة أبو النجا مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الأمن القومي، ومستشار الرئيس لشؤون التخطيط العمراني.

وتضم اللجنة ممثلين عن وزارة الدفاع، ووزارة الإسكان والمرافق، والخارجية، والداخلية، والاستثمار والتعاون الدولي، والنقل، وجهاز المخابرات العامة، إضافة لرئيس الجهاز القومي للتنسيق الحضاري. وتختص اللجنة، بحسب القرار الجمهوري، بوضع رؤية استراتيجية لإدارة وحماية مواقع التراث العالمي، والحفاظ عليها، وتنميتها، وتعظيم إمكاناتها، والاستفادة منها في خطط التنمية المستدامة، والتنسيق مع كل الجهات المعنية المحلية، والدولية داخل وخارج مصر، فيما يختص بإدارة وبحماية والحفاظ على مواقع التراث العالمي والبيئة المحيطة بها.