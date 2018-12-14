دبي - بواسطة محمد فارس يحيي المطرب عمرو دياب حفله الأول في المملكة العربية السعودية، في اليوم الثاني من فعاليات بطولة فورمولا إي، المقامة في منطقة الدرعية، إضافة إلى فرقة «بلاك آيد بيز».

ومن المنتظر أن يُحيي حفل الختام، بعد انتهاء السباق في 15 ديسمبر، كلٌّ من ديفيد جيتا وفرقة «ون ريبابليك».

وسيكون الدخول إلى هذه الحفلات حصريًّا لحاملي تذاكر سباق فورمولا إي، التي انطلقت فعالياتها أمس الخميس، ومن المنتظر أن تنتهي غدًا. © المصري اليوم عمرو دياب يحيي حفلًا ضخمًا بالسعودية بمناسبة "فورمولا إي"