شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية الأردن : استمرار الإحتلال الاسرائيلي "الخطر الأكبر" على أمن المنطقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد وزير خارجية الأردن أيمن الصفدي خلال لقاء مع نظيره الياباني تارو كونو الجمعة في عمان أن استمرار الإحتلال الاسرائيلي هو "الخطر الأكبر" على أمن المنطقة واستقرارها.

وحذر الصفدي خلال مباحثات اجراها مع نظيره الياباني تارو كونو من أن "استمرار الاحتلال والفشل في إيجاد أفق حقيقي لإنصاف الشعب الفلسطيني وقيام دولته المستقلة على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وفق حل الدولتين يمثل الخطر الأكبر على أمن المنطقة واستقرارها".

وبحث الجانبان في عمان "التطورات في المنطقة وخصوصا تلك المرتبطة بالصراع الفلسطيني-الإسرائيلي والأزمة السورية والحرب على الإرهاب"، وفقا لبيان لوزارة الخارجية.

وتوقفت المفاوضات بين الفلسطينيين وإسرائيل منذ عام 2014، وبعد قرار واشنطن نقل مقر السفارة الأميركية في إسرائيل الى القدس انقطع الحوار بين السلطة الفلسطينية والإدارة الأميركية.

ويرى الفلسطينيون في القدس الشرقية المحتلة عاصمة لدولتهم المستقبلية في ظل توافق دولي على أن وضعها النهائي يبقى خاضعا للتفاوض بين الجانبين.