شكرا لقرائتكم خبر عن أعضاء برلمان ليبيا يبحثون مع مسئولة مجلس الدوما الروسى دعم الجيش الليبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اجتمع مساء اليوم الجمعة بمقر مجلس الدوما الروسى بالعاصمة "موسكو" أعضاء مجلس النواب الليبى "عائشة الطبلقى" والنائب ” بدر النحيب ” والنائب ” حمد البنداق ”مع ” راسول بوتاشيف ” عضو لجنة العلاقات الدولية بمجلس الدوما ومسئول العلاقات مع الدول العربية باللجنة وتناول الاجتماع العلاقات الثنائية بين البلدين وبين مجلس النواب الليبى ومجلس الدوما الروسي.

وقال المتحدث الرسمى باسم مجلس النواب الليبى ” عبدالله بليحق ” بأن النواب أكدوا خلال الاجتماع على عمق العلاقة بين البلدين وتعويل مجلس النواب والشعب الليبى على دور روسيا فى إنهاء الأزمة الحالية فى ليبيا مطالبين أن يكون الموقف الروسى أكثر تفاعلاً مع الأزمة الليبية وأن يتم توطيد العلاقات بين البلدين فى جميع المجالات السياسية والأمنية والعسكرية والاقتصادية والتأكيد على دعم السلطة الشرعية المتمثلة فى مجلس النواب ودعم المؤسسة العسكرية الليبية فى مكافحة الإرهاب.

فيما أكد "راسول بوتاشيف" على عمق العلاقات التاريخية بين البلدين والشعبين منذ الاتحاد السوفيتى وبأن العلاقة علاقة إخوة وصداقة مؤكداً على سياسات بلاده المبنية على احترام الشركاء الخارجيين وعدم فرض سياسة روسيا على أحد، وأضاف “بوتاشيف” بأننا نعى الدور الهام الذى يقوم به مجلس النواب الذى يمثل كافة أطياف الليبيين وأكد بأن روسيا عادت اليوم بشكل أكبر إلى الشرق الأوسط.

الجدير بالذكر بأن رئيس مجلس النواب الليبى والوفد المرافق له بدأ زيارةً رسمية إلى العاصمة الروسية موسكو أمس الخميس.