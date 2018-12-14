رئيس الأمل عطبرة: فوزنا على المريخ مسألة وقت

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الخليج 365 :
أعلن رئيس الأمل عطبرة جمال حسن سعيد عن أن مباراة الغد أمام المريخ مهمّة للحد البعيد حتى يستعيد الفريق توازنه بعد خسارة جولتين على التوالي في منافسة الدوري الممتاز.
وقال جمال حسن سعيد في تصريح لـ”باج نيوز” إن فوزهم على المريخ مسألة وقت لا أكثر، وأن الجميع على حصد الثلاث نقاط.
وأضاف” أعتقد أن فريقنا جيّد، سنقاتل بقوة من أجل الفوز حتى نتمكّن من العودة إلى سكّة الانتصارات”.
وأكّد جمال حسن سعيد أن المريخ لن يكون خصمًا سهلاً، وأنه يمتلك عناصر جيّدة لكّنهم يرغبون في نيل النقاط كاملة.
يذكر أن الأمل عطبرة يملك في جعبته ثلاث نقاط، وكان قد خسر أمام الموردة الخرطوم وحي الوادي نيالا.
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