انتشال جثة طفل غرق في تجمع للمياه بأبانات بـ #القصيم

صحيفة الخليج الالكترونية انتشلت فرق الدفاع المدني بمنطقة القصيم، اليوم الجمعة، جثة طفل غرق في تجمع للمياه في أبانات. وقالت مديرية الدفاع المدني -في تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”- إن “فرق الدفاع المدني بالقصيم باشرت انتشال جثة طفل غرق في تجمع للمياه في أبانات، نسأل الله أن يكون شفيعًا لوالديه يوم القيامة”.

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