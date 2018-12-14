توقعات #الأرصاد غدا.. #سحب ممطرة ورياح نشطة على 11 منطقة

الخليج - واس

توقعت الهيئة العامة للأرصاد، تكون السحب الرعدية الممطرة والتي تصحبها رياح نشطة غدًا السبت على 11 منطقة.

وقالت هيئة الأرصاد، في تقرير صادر عنها اليوم الجمعة، رصدت من خلاله حالة طقس غدٍ السبت، إن مرتفعات جازان، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة والسواحل الجنوبية للبحر الأحمر، ومناطق المدينة المنورة، القصيم، حائل، تتأثر بتكون السحب الرعدية الممطرة والتي تصحبها رياح نشطة تمتدّ إلى حفر الباطن والقيصومة والأجزاء الغربية والشمالية من منطقة الرياض والأجزاء الجنوبية لمنطقتي الجوف والحدود الشمالية.

كما توقعت هيئة الأرصاد، أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار والتي تحد من مدى الرؤية الأفقية خلال النهار على منطقة نجران والأجزاء الغربية والجنوبية من منطقة الرياض، كذلك على الأجزاء الشرقية للمرتفعات الغربية والجنوبية الغربية.