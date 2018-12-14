الشرطة الفرنسية تعلن مقتل منفذ هجوم ستراسبورج

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قوات الأمن الفرنسية - أرشيفية
أعلنت الشرطة الفرنسية، في وقت متأخر مساء الخميس، مقتل الشخص المشتبه بأنه مُطلِق النار في ستراسبورج، وهو شريف شيخات.
وأكد وزير الداخلية الفرنسي مقتل شريف شيخات المشتبه بتنفيذه هجوم ستراسبورج.
وأصدر الأمن الفرنسي ملصقا بصورة شريف شيخات المشتبه به الرئيسي في الهجوم، والذي كان مدرجا بقائمة مراقبة كتهديد أمني محتمل، وتقول السلطات إن شيخات اعتنق أفكارا متطرفة عندما كان يمضي فترة عقوبة بالسجن.
ورفعت فرنسا مستوى التهديد الأمني إلى أعلى درجة بعد إطلاق النار العشوائي، الذي وصفه رئيس بلدية ستراسبورج بأنه عمل إرهابي بلا شك.
وأعلن تنظيم داعش الإرهابي مسؤوليته عن الحادث، وقال في بيان إن "منفذ هجوم مدينة ستراسبورج شرقي فرنسا، مساء الثلاثاء، هو من مسلحيه".
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