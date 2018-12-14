ظهور بؤرة إصابة بإنفلونزا الطيور في الدقهلية.. وحملة للقضاء عليها

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Future for Publishing, Distributing & Press

كشفت حملات مديرية الطب البيطري بالدقهلية، عن وجود بؤرة لأنفلونزا الطيور في قرية الشبول مركز المنزلة، بعد أن أثبتت المعامل المركزية عن إصابة إحدى العينات التي جرى أخذها من سوق القرية، عن إيجابية حملها للفيروس H5N1.

وقال الدكتور عبدالمنعم المنجي، مدير مديرية الطب البيطري في الدقهلية لـ"الوطن"، إن حملات المديرية تتفقد جميع الأسواق ومزارع الدواجن في المحافظة، مضيفا: "وجهنا حملات تقصي نشط في الأسواق، ونأخذ عينات من الدواجن في الأسواق لتحليلها في المعمل المركزي، وأظهرت إحدى العينات من قرية الشبول مركز المنزلة إيجابية الإصابة بفيروس H5N1، ما استدعى شن حملة بالمنطقة ورصدها على مدار 21 يوما".

وأضاف: "يجرى حاليا تحصين جميع الطيور في القرية، وأي طائر يشتبه في إصابته في القرية يتم إعدامه مباشرة دون انتظار لتحاليل عينات، كما أنه يجرى الفحص في دائرة نصف قطرها 10 كليون متر للتحصين، والإعدام بمجرد الاشتباه".

وأشار إلى أنه يجرى فحص الطيور القادمة إلى القرية، مضيفا: "لدينا فريق تقصي ينتشر في جميع الأسواق، واتخاذ خطوات استباقية للتصدي ظهور الفيروس في أي مكان".

وتابع: "جرى إبلاغ مديرية الصحة بالدقهلية بالإصابة، ولم تظهر إلى الآن أي حالة اشتباه بشرية، والحملات مستمرة في جميع قرى ومدن المحافظة، وكذلك في مزارع الدواجن وأخذ عينات منها قبل البيع للتأكد من خلوها من مرض أنفلونزا الطيور، حفاظا على الصحة العامة".