شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 7 أفارقة اجتازوا الحدود التونسية الليبية بطريقة غير شرعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ألقت قوات الأمن الحدودي الوطني التابعة لبنقردان التونسية القبض على 7 أفارقة، اجتازوا الحدود الليبية التونسية بطريقة غير شرعية. وذكر بيان صادر عن وزارة الداخلية التونسية اليوم الجمعة، أنه تم إحالتهم للنيابة التي أمرت باتخاذ كافة الاجراءات معهم، ووجهت لهم تهمة "دخول الاراضي التونسية بطريقة غير قانونية ".

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