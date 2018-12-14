زيادات جديدة في السندويتشات والعصائر بكافتيريات الخرطوم..تعرّف على الاسعار

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

تشهد أسعار السندويتشات والمشروبات الطبعية بكافتيريات السوق العربي الخرطوم ارتفاعاً ملحوظاً وتراجعاً في القوى الشرائية خاصة سندويتشات اللحوم إلى (50%).

وقال صاحب كافتيريا الإحسان، الخبير محمود لـ(السوداني) أمس، إن سعر سندويتش البيرقر قفز من (20) إلى (25) جنيهاً وسعر سندويتش السمك قفز من (20) إلى (25) جنيهاً والطعمية من ((7-10) جنيهات والطعمية بالبيض زاد من (10-13) جنيهاً، كما قفز سعر سندويتش الشيبس من (7) إلى (10) جنيهات.

وأشار مدير كافتيريا بالخرطوم نار محمد إلى أثر ارتفاع أسعار اللحوم البيضاء والحمراء والكبكبي وندرة الخبز في أسعار السندويتشات وكذلك ارتفاع أسعار الفواكه والسكر فيما يلي المشروبات الطبيعية والعصائر، وقال إن عصير البرتقال ارتفع من (7) إلى (10) جنيهات، وعصير الليمون من (5) إلى (7) جنيهات، فيما قفز سعر الكركدي من (5) إلى (10) جنيهات، وعصير المانجو من (15) قفز إلى (20) جنيهاً والعصير المشكل من (10) قفز إلى (15) جنيهاً.

وأوضح صاحب كافتيريا (الصادق آدم) بحسب صحيفة السوداني الصادرة يوم الجمعة أن زيادة الأسعار انعكست مباشرة على القوى الشرائية، ومبيعات الكافتيريا حيث تراجع المعدل اليومي إلى (5%) وقال: إن أسعار الفواكه ارتفعت بشكل كبير حيث ارتفعت كرتونة المانجو من (500) إلى (800) جنيه وقال حالياً توقفنا عن بيع عصيرها لأنها لا تغطي، فيما قفز سعر سندويتش الشاورما إلى (25) جنيهاً بدلاً عن (20) جنيهاً لارتفاع أسعار الفراخ أما سعر يندويتش الطعمية فقفز إلى (10) جنيهات بدلاً عن (7) جنيهات، أما طلب الفول فقفز إلى (35) جنيهاً بدلاً عن (25) جنيهاً لارتفاع جوال الفول المصري من (5.500) جنيه إلى (8) آلاف جنيه.