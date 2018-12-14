كبر يصل الى حاضرة ولاية غرب دارفور

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

وصل دكتور عثمان محمد يوسف كبر نائب رئيس الجمهورية الى حاضرة ولاية غرب دارفور في مستهل زيارته التي تستغرق يومين يشهد خلالها المباراة الختامية في بطولة كاس السلام لمنتخبات النازحين بين منتخبي غرب دارفور وجنوب دارفور باستاد الجنينة عصر اليوم .

و كان في استقباله بمطار الشهيد صبيرة الدولي الاستاذ حسين يس حمد والي غرب دارفور واعضاء حكومته ولجنة أمن الولاية وقيادة المجلس التشريعي والادارات الاهلية والقنصل العام لجمهورية تشاد لدى الجنينة وعدد من قادة الاجهزة الرسمية والشعبية .

وفور وصوله عقد نائب رئيس الجمهورية اجتماعا بلجنة أمن الولاية اطلع فيه على مجمل الاحوال الامنية والترتيبات الخاصة بحفظ الأمن وبسط هيبة الدولة وسيادة حكم القانون.

وقد رافق نائب رئيس الجمهورية خلال هذه الزيارة محمد أبوزيد مصطفى وزير الصحة وخضر قسم السيد وزير الموارد المائية والري والكهرباء والفاتح باني نائب رئيس الاتحاد السوداني لكرة القدم و دكتور حسن محمد برقو رئيس لجنة المنتخبات الوطنية بالاتحاد.

وكاله سونا