شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح يفوز بجائزة BBC عن أفضل لاعب أفريقي والان مع التفاصيل

فاز اللاعب الدولي المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، بجائزة هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" لأفضل لاعب أفريقي في عام 2018.

وتغلب صلاح (26 عاما) على كل من: زميله في ليفربول السنغالي ساديو ماني، والمغربي مهدي بنعطية، مدافع يوفنتوس، والغاني، توماس بارتي لاعب أتليتكو مدريد، والسنغالي كاليدو كوليبالي، مدافع نابولي.

وسجل صلاح في الدوري الممتاز 44 هدفا في 52 مباراة لعبها مع ليفربول في الموسم الماضي.

وهذه هي المرة الثانية على التوالي، التي يتوج فيها صلاح بالجائزة للمرة الثانية بعد فوزه بها العام الماضي.

وأصبح صلاح، ثاني لاعب عبر تاريخ الجائزة التي بدأت في عام 1992، الذي يظفر بها لعامين متتاليين بعد النيجيري جاي جاي أوكوشا، بحسب موقع شبكة بي بي سي.

كان صلاح، ثالث لاعب مصري يتوج بالجائزة بعد كل من محمد بركات، ومحمد أبو تريكة عامي 2005 و2008 على الترتيب.

وعلق صلاح على الفوز بالجائزة قائلا: "إنه شعور رائع للفوز مرة أخرى. أنا سعيد، وأود أن الفوز بها أيضا في العام المقبل!".

وتابع الفرعون المصري: "إن هدفه لعام 2019 هو "الفوز بشيء مع النادي حتى يشعر

وأضاف "أحاول دفع نفسي كل يوم لمساعدة الفريق على الفوز بشيء ما".

وجاء صلاح ،اليوم الجمعة، على رأس قائمة اللاعبين المرشحين لجائزة أفضل لاعب في أفريقيا عن عام 2018.

يذكر أن محمد صلاح، الذي يتصدر قائمة الهدافين بالدوري الإنجليزي بعدما سجل 10 أهداف حتى الآن، حقق إنجازات كبيرة هذا العام، وقاد ليفربول إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، بالإضافة لمشاركته في مونديال روسيا مع منتخب مصر، بعد غياب 28 عامًا، وسجل هدفين في مباراتين.