شكرا لقرائتكم خبر عن حكومة جنوب السودان تنفي اعتمادها علي الدعم المالي الأمريكي والان مع التفاصيل

قالت السلطات الحكومية بجنوب السودان، إنها لا تعتمد في تسيير أعمالها على الدعم المالي الأمريكي، وذلك في أول رد فعل لها على القرار الصادر من الإدارة الأمريكية أمس الخميس بقطع جميع المساعدات المالية المقدمة لدولة جنوب السودان.

وقال وزير الإعلام، مايكل مكوي لويث: "لقد قاطعتنا واشنطن منذ فترة طويلة، كما أن حكومة جنوب السودان لا يتم تسييرها بتمويل أمريكي، كل ما يقدموه يصب في مجال العون الانساني، وهذا لا علاقة له بالحكومة".

وكانت الولايات المتحدة قد أكدت أمس أنها لن تقدم قروضاً مالية أو المزيد من مواردها إلى حكومة جنوب السودان لمنع من وصفتهم بـ"القادة المفسدين" من الاستمرار في ارتكاب المزيد من أعمال العنف، وجاء ذلك خلال خطاب ألقاه مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون أمس حول الاستراتيجية الجديدة لإدارة الرئيس دونالد ترامب نحو أفريقيا.

وأوضح بولتون أن واشنطن قدمت لوحدها مساعدات إنسانية لجنوب السودان تقدر قيمتها بـ3.76 مليار دولار، في الفترة من 2014-2018، مشدداً على أن الموارد التي قدمتها واشنطن إلى جنوب السودان لم تساهم في وقف العنف أو إقامة حكم يقوم على الشفافية وتنمية مستقرة.

وكان فرقاء جنوب السودان قد وقعوا في 5 سبتمبر(أيلول) الماضي بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا، على اتفاق نهائي للسلام، بحضور رؤساء دول الهيئة الحكومة للتنمية بشرق أفريقيا "إيجاد"، وانفصل جنوب السودان عن السودان عبر استفتاء شعبي في 2011، وشهد منذ 2013 حرباً أهلية بين القوات الحكومية والمعارضة أخذت بُعداً قبلياً.

