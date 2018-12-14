شكرا لقرائتكم خبر عن كوريا الجنوبية توقف وارداتها من النفط الإيراني والان مع التفاصيل

أظهرت بيانات أولية من هيئة الجمارك أن كوريا الجنوبية لم تستورد النفط الخام من إيران في نوفمبر/تشرين الثاني مقارنة مع 1.3 مليون طن استوردتها قبل عام.

وتظهر البيانات أيضًا أن كوريا الجنوبية، خامس أكبر مشترٍ للنفط في العالم، استوردت إجمالاً 12.7 مليون طن من الخام الشهر الماضي مقارنة مع 12.6 مليون طن استوردتها قبل عام.

ومن المنتظر أن تنشر شركة النفط الوطنية الكورية المملوكة للدولة البيانات النهائية لواردات كوريا الجنوبية من النفط الخام للشهر الماضي في وقت لاحق هذا الشهر، وبيانات شركة النفط الكورية هي معيار القطاع لواردات البلاد من النفط الخام.

كما هبطت واردات اليابان من النفط الخام الإيراني في يوليو 34.7% عن مستواها قبل عام لتصل إلى 167 ألفاً و505 براميل يومياً، وذلك للشهر الثالث على التوالي.