شكرا لقرائتكم خبر عن القصيم.. انتشال جثة طفل غرق في تجمع للمياه بـ«أبانات» (صور) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

انتشلت فرق الدفاع المدني، بمنطقة القصيم، في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، جثة طفل غرق في تجمع للمياه في أبانات.

وأوضحت مديرية الدفاع المدني في تغريدة عبر حسابها في “تويتر”: أن فرق الدفاع المدني بالقصيم باشرت انتشال جثة طفل غرق في تجمع للمياه في أبانات، نسأل الله أن يكون شفيعاً لوالديه يوم القيامة.