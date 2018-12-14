شكرا لقرائتكم خبر عن مستشفى الملك خالد بالخرج يكشف حقيقة وفاة مواطنة بـ«خطأ طبي» والان نبدء بالتفاصيل

جدة -

متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

حسمت إدارة مستشفى الملك خالد بالخرج، اليوم الجمعة، الجدل بشأن ما تم تداوله مؤخراً، حول وفاة مواطنة بالمستشفى.

وكشفت إدارة المستشفى عن ملابسات الواقعة، موضحةً أن ذوي المريضة – رحمها الله – تقدموا بشكوى للتحقيق في وفاتها.

وتمت إحالة الشكوى إلى ‏لجنة الأخطاء الطبية والمهنية بالمستشفى؛ حيث أشارت النتائج الأولية إلى أنه “لا يوجد خطأ طبي”، لكن تمت التوصية ‏بإحالة الواقعة إلى إدارة المتابعة بصحة الرياض، والتأكد من الإجراءات الطبية مع كامل الملف الطبي.

وتم منع سفر الفريق الطبي المعالج، وسط تأكيدات بإحالة نتائج الواقعة إلى الهيئة الصحية الشرعية المختصة بنظر مثل هذه القضايا.

وشددت إدارة المستشفى على حرصها على تطبيق معايير الجودة وسلامة المرضى والأصول الطبية المتعارف عليها والمعتمدة، مشيرة إلى أن هذا النهج يضمن حقوق المرضى ورفع مستوى الخدمة المقدمة للمستفيدين منها.

‏وتقدمت إدارة مستشفى الملك ومركز الأمير سلطان للخدمات الصحية بأحر التعازي لأسرة الفقيدة، داعيةً أن يلهمهم الله الصبر والسلوان.