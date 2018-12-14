محافظ الحديدة: دعم التحالف العربي للشرعية أثمر "انتصار السويد"

أكد الحسن طاهر محافظ الحديدة، الخميس، أن الدعم الكبير من التحالف العربي للشرعية أثمر "انتصار السويد" السياسي، عقب سلسلة انتصارات عسكرية في مختلف جبهات القتال باليمن.



ورحّب طاهر في تصريحات لـ"العين الإخبارية"، بجهود المبعوث الأممي و"اتفاق السويد" بشأن تسليم الحديدة للشرعية، قائلا إن "اتفاق الحديدة يعد إنجازا كبيرا ونتيجة تضحيات الأبطال في صفوف الجيش والتحالف، إذ أجبرت الحوثي على الانصياع للحل السلمي".

وذكر أن تحالف دعم الشرعية قد درّب قوات أمنية من أبناء المحافظة بغية تولّي عملية تأمين مدينة وميناء الحديدة، مشيرا إلى اتخاذ ترتيبات تُلزم مليشيا الحوثي بالانسحاب من الحديدة والصليف ورأس عيسى.

وطالب طاهر مليشيا الحوثي بسرعة تسليم خرائط الألغام الأرضية والبحرية في جميع موانئ الحديدة والمدينة، إثر عملية تفخيخ ممنهج أنجزها الانقلابيون عند التحصن داخل الأحياء السكنية.



وقال إن القوات الإماراتية ضمن التحالف العربي شكّلت أبرز مفاتيح الانتصار لاتفاق الحديدة، حيث بذلت جهودا عسكرية كبيرة، تزامنا مع تفعيل المسار الإنساني لتخفيف وطأة الحرب.

وشملت بنود اتفاق ستوكهولم بشأن الحديدة بين القوات الحكومية ومليشيا الحوثي إعادة الانتشار من الموانئ والمدينة إلى مواقع خارجية أخرى، فضلا عن إزالة المظاهر المسلحة ووقف إطلاق النار.

واتفق الجانبان على تشكيل لجنة مراقبة، ما يتيح إزالة الألغام من المدينة وموانئها، والانسحاب الكامل لمليشيا الحوثي خلال مرحلتين، تتراوحان بين 3 و4أسابيع، مع إيداع إيرادات موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى في فرع البنك المركزي اليمني الموجود بالمحافظة.