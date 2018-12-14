تحذير أمريكي-كردي من "فضيحة لأردوغان" بمنطقة هجين

تصاعدت خلال الساعات القليلة الماضية، مؤشرات مواجهة "أمريكية-تركية"، تحمل ملامح عسكرية، في مواقع شمال سوريا، في ظل السياسات "المتهورة" للرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وحرك أردوغان بعضا من قواته لتنفيذ عملية جديدة ضد قوات كردية منضوية تحت تحالف سوريا الديمقراطية، والتي تدعمها الولايات المتحدة الأمريكية في سوريا، معلنا تنفيذها في غضون أيام.





لكن الرد الأمريكي على التهور التركي جاء سريعا، وبلهجة عسكرية واضحة؛ إذ حذرت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" تركيا من أي هجوم قد تشنه ضد حلفائها الأكراد شمال سوريا.

وأكد المتحدث باسم البنتاجون، الكابتن شون روبرتسون، أن "إقدام أي طرف على عمل عسكري من جانب واحد في شمال شرق سوريا، وبالأخص في منطقة يحتمل وجود طواقم أمريكية فيها، هو أمر مقلق للغاية.. وغير مقبول".

والقوات التي يريد أردوغان مهاجمتها منضوية تحت تحالف سوريا الديمقراطية، وتتولى مهام تأمين منطقة شرق الفرات من هجمات تنظيم داعش الإرهابي.

وسارعت وحدات حماية الشعب الكردية بكشف أوراق "اللعبة الأردوغانية" المعتادة، مؤكدة أن الإجراء التركي المرتقب من شأنه التأثير على المعركة ضد تنظيم داعش الإرهابي.





وتمثل الرد الكردي في بيان واضح: "التهديدات التركية تتزامن للمرة الثالثة مع تقدم قواتنا ضد الإرهابيين، وهذه المرة مع دخول قواتنا إلى (هجين) بدأ أردوغان بتهديد مناطقنا".

يشار هنا إلى أن منطقة (هجين) تعد آخر معاقل تنظيم داعش الإرهابي في الشرق السوري، قرب الحدود العراقية، والتي تشهد تراجعا للتنظيم في ظل تقدم ناجح لقوات سوريا الديمقراطية، بدعم أمريكي.

وأطلقت تركيا عمليتين في شمال سوريا، الأولى في أغسطس/آب 2016، والثانية في يناير/كانون الثاني 2018، لإخراج وحدات حماية الشعب الكردية من معقلها في عفرين شمال غربي سوريا.

وفي هاتين العمليتين وبمجرد سيطرة الجيش التركي على مناطق وحدات حماية الشعب الكردية، يقوم بتسليمها إلى منظمات إرهابية تتبع تنظيم داعش.





ونددت دول غربية وعربية بانتهاكات أردوغان داخل سوريا، ودعته أكثر من مرة إلى وقف نشاط قواته المشبوه داخل البلاد.

وباعتراف من أردوغان فقد قتل المئات من قواته خلال عمليات عسكرية داخل سوريا، بينما سجلت منظمات حقوقية ودولية انتهاكات جسيمة ضد أهالي المدن التي غزاها أردوغان.