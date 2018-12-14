شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة 3 مدنيين في انفجار وسط العراق والان مع التفاصيل

أعلن مصدر أمني عراقي، اليوم الجمعة، عن إصابة 3 مدنيين بجروح بانفجار مخلفات حربية في محافظة النجف وسط البلاد. وقال المصدر الذي رفض الكشف عن هويته في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، إن "الانفجار وقع داخل منطقة زراعية ضمن ناحية الحيدرية التابعة لمحافظة النجف".

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