شكرا لقرائتكم خبر عن المبعوث الأممي يشكر المملكة والإمارات لدعمهم مشاورات السويد والان مع التفاصيل

وجّه المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن جريفيث، اليوم الجمعة، الشكر إلى المملكة العربية السعودية والتحالف العربي في اليمن على دورهما في دعم المشاورات اليمنية.

وقال جريفيث، في كلمه له أمام مجلس الأمن خلال جلسة لبحث نتائج المشاورات اليمنية في السويد، إن الحديدة كانت مركز الاهتمام بالمشاورات، لأنها شريان الحياة للبرنامج الإنساني لملايين اليمنيين.

وتابع جريفيث: "لم نتمكن من التوصل إلى حلول لكل الملفات المطروحة على الطاولة بشأن اليمن."

واستطرد جريفيث قائلاً: "الأهم أن الأطراف اليمنية تمكنت من التوصل إلى نهاية للمعارك في الحديدة".

ورحبت دول عربية وغربية، في وقت سابق، بالاتفاق الذي توصلت إليه الأطراف اليمنية، الخميس، في ختام المشاورات السياسية التي عقدت في السويد.

وأفضت مشاورات السلام اليمنية في السويد، إلى إقرار اتفاقات بين وفدي الحكومة اليمنية ومليشيا الحوثي الانقلابية حول ملفات الأسرى والحديدة وتعز.