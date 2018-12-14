شكرا لقرائتكم خبر عن واشنطن بمجلس الأمن: علينا مواجهة التدخلات الإيرانية في اليمن والان مع التفاصيل

قالت مندوبة واشنطن بمجلس الأمن نيكي هيلي، الجمعة، إنه من الضروري مواجهة التدخلات الإيرانية في اليمن لأنها سبب رئيسي في الأزمة.

ويعقد مجلس الأمن الدولي، اليوم الجمعة، جلسة خاصة للاستماع إلى إحاطة للمبعوث الدولي إلى اليمن، مارتن غريفيث، حول نتائج مشاورات السويد بين أطراف الأزمة اليمنية.

وكانت الأمم المتحدة أعلنت، أمس الخميس، توصل أطراف النزاع اليمني إلى اتفاق بشأن ملف مدينة وميناء الحديدة.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، في ختام المشاورات بالسويد، إن هذا الاتفاق سيسهم في تحسين الظروف المعيشية لملايين اليمنيين.