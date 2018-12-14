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شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. الدفاع المدني يسيطر على حريق 9 خزانات بترومين بنجران والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني، اليوم الجمعة، إخماد حريق اندلع في 9 خزانات بترومين خاصة بإحدى الكسارات في نجران، دون وقوع إصابات.
وقالت المديرية العامة للدفاع المدني، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، إن مدني نجران أخمد حريقاً اندلع في 9 خزانات بترومين خاصة بإحدى الكسارات بالمنطقة، مشيرة إلى أن سعة الخزان الواحد تبلغ ٢٥ طنًا، وسبب الحريق يعود إلى تسخين مادة البيتومين.
شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. الدفاع المدني يسيطر على حريق 9 خزانات بترومين بنجران على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة صحيفة تواصل وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي صحيفة تواصل ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .