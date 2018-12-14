شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. الدفاع المدني يسيطر على حريق 9 خزانات بترومين بنجران والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني، اليوم الجمعة، إخماد حريق اندلع في 9 خزانات بترومين خاصة بإحدى الكسارات في نجران، دون وقوع إصابات.

وقالت المديرية العامة للدفاع المدني، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، إن مدني نجران أخمد حريقاً اندلع في 9 خزانات بترومين خاصة بإحدى الكسارات بالمنطقة، مشيرة إلى أن سعة الخزان الواحد تبلغ ٢٥ طنًا، وسبب الحريق يعود إلى تسخين مادة البيتومين.