"العين الإخبارية" تنشر وثائق المفاوضات اليمنية في السويد

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - وثائق المفاوضات اليمنية في السويد
أفضت مشاورات السلام اليمنية في السويد، الخميس، إلى إقرار اتفاقات بين وفدي الحكومة اليمنية ومليشيا الحوثي الانقلابية حول ملفات الأسرى والحديدة وتعز.
"العين الإخبارية" تنشر وثائق مشاورات السويد حول اليمن، وأبرز ما تضمنته من بنود ومقررات ونتائج أسفرت عنها المباحثات.
في السياق ذاته، أعلنت وزيرة الخارجية السويدية مارجوت فالستروم أن نتائج مشاورات السلام اليمنية ستُعرض غدا الجمعة على مجلس الأمن الدولي.
ومن جانبه، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس عن شكره للتحالف العربي من أجل المساعدة في تحقيق انعقاد مشاورات اليمن.
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