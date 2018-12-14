موفد الأمم المتحدة الى اليمن يطالب بوضع "نظام مراقبة" في أسرع وقت

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - الموفد الخاص للأمم المتحدة الى اليمن مارتن غريفيث
دعا الموفد الخاص للأمم المتحدة الى اليمن مارتن غريفيث الجمعة أمام مجلس الأمن إلى العمل سريعا على إنشاء "نظام مراقبة" في اليمن لمراقبة تطبيق الإتفاق الذي تم التوصل إليه الخميس بشأن مرفأ الحديدة.
وأوضح غريفيث أن الجنرال النيوزيلندي باتريك كامارت، الذي سبق وأن قاد بعثات للأمم المتحدة، وافق على ترؤس آلية المراقبة هذه، مضيفا أنه من المرتقب وصوله "منتصف الأسبوع المقبل الى المنطقة".
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