شكرا لقرائتكم المشنوق يلتقي رئيس الفيدرالية الروسية إلكسي: قررنا تسليم الهبة إلى "الداخلية" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - بيروت - "الحياة" | منذ ساعة في 14 ديسمبر 2018 - اخر تحديث في 14 ديسمبر 2018 / 19:33

بحث وزير الداخلية والبلديات اللبناني، نهاد المشنوق في الأوضاع السياسية في لبنان وسورية والمنطقة، مع النائب الأول لرئيس الهيئة الفيدرالية الروسية للتعاون العسكري فرولكين الكسي، والملحق العسكري الروسي في لبنان راتمير غاباسوف، في حضور مستشار الرئيس سعد الحريري للشؤون الروسية جورج شعبان.



وأكد المشنوق أمام ضيفيه "متانة العلاقات اللبنانية - الروسية"، وشدد على "أهمية الدور الروسي في سورية، الذي ساعد على الاستقرار وأعطى روسيا مدى مختلفا وأوسع في المنطقة".

في المقابل، أعلن الكسي ان "العلاقات اللبنانية - الروسية قديمة جدا، من أيام القياصرة، وهي مستمرة ونسعى إلى تعزيزها وتوثيقها. وهذه العلاقة متشعبة هي سياسية واقتصادية واجتماعية وروحية".

وفي ما يخص الهبة الروسية، أشار الكسي الى ان حكومة بلاده قررت تسليم الهبة لمصلحة وزارة الداخلية والبلديات في لبنان، بالتنسيق مع وزارة الدفاع.

والهبة العسكرية الروسية التي كانت مقدمة للبنان هي عبارة عن ملايين الأعيرة النارية لسلاح "الكلاشينكوف".

وكان شعبان كشف أن الرئيس الحريري طلب بالتنسيق مع وزارة الداخلية ومع اللواء عماد عثمان من الجهة الروسية تحويل هذه المساعدة إلى وزارة الداخلية، وذلك بعد أن أعلنت قيادة الجيش اللبناني عن عدم حاجتها لهذه المساعدة لأن الجيش تخلى عن هذا النوع من السلاح وأصبحت أسلحته أميركية.