دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي 5 حلول من أجل إنترنت آمن لأطفالك

استخدام الانترنت بالنسبة للأطفال هو أمر حتمي، الأمر أصبح أكثر من هذا أيضاً حيث يمتلك الأطفال الآن هواتف ذكية وأجهزة لوحية متصلة بالانترنت ويمكنهم استخدامها بشكل خاطئ يؤدي إلى حدوث أذى لهم. وإدراك حجم الأذى الذي من الممكن أن يلحق بهم هو أمر مهم، ويجب بعد ذلك اتخاذ الخطوات المناسبة لحمايتهم من تلك المخاطر.

وتشير التقارير الموجودة على الانترنت إلى تعرض نسبة كبيرة من الأطفال لأضرار بسبب استخدام الانترنت، منها أضرار نفسية بسبب مشاهدة محتويات إباحية غير مناسبة لأعمارهم، إلى تعلم عادات خاطئة أو صفات سيئة، إلى الوصول إلى التحدث لأشخاص أغراب يقومون باستغلالهم واستدراجهم لاستغلالهم بأشكال مختلفة. وفي هذا المقال نستعرض كيف من الممكن أن تتخذ بعض الإجراءات الأولية والهامة لحماية أطفالك عند استخدام الانترنت.

ربما يخاف أولياء الأمور من التطبيقات التي يستخدمها أطفالهم على الهواتف، أو من مواقع التواصل الاجتماعي، متجاهلين الخطورة التي من الممكن أن تعود على أطفالهم من وراء الألعاب الاونلاين التي يتعلقون بها ويقضون ساعات أمامها يوميا.

وأشار تقرير خاص بمعامل KasperSky الشركة المتخضصة في مكافحة البرمجيات الخبيثة والمخاطر التي يتعرضها لها جهازك على الإنترنت إلى أن 23% من الأطفال يتعرضون لأشخاص يسألونهم عن معلومات خاصة بهم تثير الشكوك عبر الألعاب الاونلاين. وذلك بحسب البحث الذي أجروه على أطفال من 11 إلى 16 عام وأشار التقرير أيضاً إلى أن 20% من الأطفال لا يجدوا مشكلة في مقابلة الأشخاص الذين يلعبون معهم على الانترنت، إذ يثقون ثقة كبيرة في الألعاب التي يقومون بلعبها، بالتأكيد دون الوعي لمخاطر هذا.

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