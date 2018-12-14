شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي برام الله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استشهد مواطن فلسطيني، مساء اليوم الجمعة، جراء مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي بمخيم الجلزون في مدينة رام الله بالضفة الغربية.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية - في بيان مقتضب - استشهاد شاب متأثرًا بجراحه بعد إصابته برصاص الاحتلال في البطن.

وأكدت الصحة، وصول عدد من الإصابات برصاص الاحتلال الإسرائيلي، إلى مستشفياتها في محافظتي رام الله وسلفيت بالضفة الغربية.

وأشارت الصحة، إلى وصول إصابة أخرى في القدم جراء المواجهات في رام الله.

وأضافت، أن إصابتين وصلتا إلى مستشفى سلفيت، خلال مواجهات اندلعت مع قوات جيش الاحتلال في منطقة اللبن الشرقية.

وفي نابلس، أصيب 20 مواطنًا بجروح مختلفة خلال مواجهات اندلعت اليوم مع قوات الاحتلال في عدة مواقع بالمحافظة.

وقال أحمد جبريل الناطق الرسمي باسم الهلال الأحمر بنابلس : "إن مواجهات اندلعت في عدد من نقاط التماس بين مئات المواطنين وقوات الاحتلال بنابلس منها حاجز حوارة وقرية اللبن الشرقية وبلدة عوريف".

وأضاف جبريل أن أربعة مواطنين أصيبوا في مواجهات مع الاحتلال في قرية اللبن الشرقية بينهم اثنان بالرصاص الحي وواحد برصاصة مطاطية نقلوا إلى مستشفى سلفيت الحكومي لتلقي العلاج.

وفي قرية عوريف جنوب نابلس أصيب أربعة مواطنين بحالات اختناق جراء إطلاق قوات الاحتلال العشرات من قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق المواطنين حيث تم تقديم العلاج الميداني لهم.

وأضاف جبريل أن 12 مواطنًا أصيبوا بجروح وحالات اختناق خلال مواجهات مع الاحتلال على حاجز حواره جنوب نابلس.

وأوضح جبريل أن مواطنا تم نقله إلى مستشفي رفيديا الحكومي بعد إصابته برصاصة مطاطية بالعين فيما أصيب أربعة آخرين بالرصاص المطاطي تم تقديم العلاج الميداني لهم إضافة إلى عدد أخر بحالات اختناق.